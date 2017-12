Hond bijt man met slechte bedoelingen

Enkele dagen geleden was er in de Kwadestraat in Lendelede een poging tot diefstal met list.

Daarbij belden criminelen bij een bejaard persoon aan, ze raakten met een smoes het huis binnen en wilden kostbaarheden stelen. De daders slaagden niet in hun opzet.

Feiten

Een verdachte belde aan bij de woning van een oudere dame. Wanneer de dame de voordeur opende, stapte de verdachte meteen naar binnen en vroeg in het Frans om een glas water. De oudere dame ging naar de keuken en de verdachte kwam haar achterna. Ze gaf hem een flesje water en hij vroeg om een glas, hij zei dat ze een mooi huis en tuin had. Het slachtoffer kreeg argwaan en maande de man aan de woning te verlaten. De verdachte vroeg om nog wat te blijven omdat het regende. Toen het slachtoffer nogmaals vroeg om de woning te verlaten, stapte de verdachte naar haar toe. Daarop greep de hond van de vrouw in. Hij beet in de benen van de verdachte waardoor hij uiteindelijk vertrok.

Meteen daarna zag de dame een donkerblauwe volumewagen met Franse nummerplaten voorbijrijden met drie mannen erin. Eén van hen was de verdachte die bij haar binnen in de woning was geweest.

Zie je iets verdacht? Aarzel niet en meld alle verdachte gedragingen, personen of voertuigen steeds bij de politie via het noodnummer 101. Laat ook niet zomaar iedereen binnen.