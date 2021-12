Hond bijt zeehond dood: "Laat die dieren aub met rust!"

Aanleiding zijn twee incidenten waarbij in Oostduinkerke een zeehond werd doodgebeten door een hond en een ander zeehondje in De Haan op de dijk belandde.

Vrijwilligers van de organisatie NorthSealTeam vatten geregeld post op de strekdam in Oostende om mensen weg te houden van de zeehonden en te sensibiliseren. Edwig Dolfen: "Het dier in Oostduinkerke werd nog in allerijl naar Sea Life in Blankenberge overgebracht, maar daar overleed het aan zijn verwondingen. Heel schrijnend. In Koksijde mogen honden niet eens loslopen op het strand."

Als je een zeehondje in nood ziet, kan je bellen naar dit telefoonnummer: 0491 74 32 78. Als blijkt dat de zeehond ziek of gekwetst is, gaat het naar het Sealifecenter in Blankenberge.