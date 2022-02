Hond gedumpt in regenput in Varsenare

Een ware horror voor Katrin Verlende uit Gent. Haar hondje Olympia is dood teruggevonden in een regenput in Varsenare. "Vastgebonden in een waterput met het deksel erop, ze is vermoord." Politiezone Kouter start een onderzoek.

"Het ergste wat kon gebeuren is gebeurd, ze hebben haar vastgebonden in een waterput met het deksel erop gevonden. Ze is vermoord.. dat is niet te bevatten", betreurt baasje Katrin Verlende op Facebook. "Ik maar vooral zij, die prachtige lieve Olympia, zijn in een horrorfilm beland."

"Ware nachtmerrie"

Katrin Verlende is het baasje van hond Olympia. Op 31 januari deed ze een oproep op Facebook om haar verloren hond terug te vinden. "Ik ben mijn hondje kwijt in Varsenare." Katrin woont in Gent, maar geeft les in Varsenare. "Alles samen ben ik dan vier uur weg. Omdat dat te lang is, neem ik haar mee in de bench en laat ik haar ervoor en erna uit."

Dat gebeurt ook die dag. "We liepen langs een voetbalveld waar een training bezig was. Olympia was duidelijk geïnteresseerd in de ballen. Ze sprong met haar voorpoten op de omheining en binnen de paar seconden knalde iemand een bal tegen de omheining net waar ze stond en toen begon de nachtmerrie", doet Katrin haar verhaal.

Katrin had de hond nog maar net geadopteerd.

Gruwelijke vondst

Een aannemer uit Koekelare deed op een werf in de Smissebeekstraat in Varsenare een gruwelijke vondst. In de waterput trof hij dinsdagochtend een dode hond aan. Het dier was vastgebonden met zijn leiband aan een waterpomp.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft iemand met opzet het beestje vastgebonden en zwaarder gemaakt, met de dood tot gevolg. De politie is een onderzoek gestart.