Hond redt bewoner uit woningbrand in Tielt

In Tielt heeft deze ochtend een hevige brand gewoed in een rijhuis. De woning is volledig vernield door het vuur. Een aanwezige bewoner werd gewekt door zijn hond en kon zo aan de brand ontsnappen.

Het vuur ontstond vroeg in de ochtend rond 4u in de keuken van een rijhuis in de Deken Darrasstraat. In de woning lag op dat ogenblik een man te slapen. Hij werd gewekt door het geblaf van zijn hond en kon zo het huis ongedeerd verlaten. In het huis waren geen rookmelders aanwezig.

Even werd gevreesd dat er nog een tweede persoon in het huis aanwezig was, maar hij bleek net voor het uitbreken van de brand te zijn vertrokken naar zijn werk. Door het vuur raakte de brandweer de woning aanvankelijk niet binnen. De aanliggende huizen werden gespaard van de vlammen, maar het huis waar het vuur ontstond, is volledig vernield. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het is niet uitgesloten dat de brand is ontstaan aan het fornuis, de hond zou de kookplaat door middel van de draaiknop geactiveerd hebben.