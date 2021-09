Hond sterft in snikhete auto: baasje krijgt opschorting van straf

De feiten gebeurden in augustus vorig jaar, op de parking van het AZ Sint-Jan in Brugge. Het was die dag 37 graden. De vrouw was in het ziekenhuis, en liet de hond een uur alleen in de auto. De chihuahua Rocca stierf door oververhitting.

Nalatig maar niet met opzet

De dood van Rocca was het gevolg van nalatigheid maar was niet met opzet, oordeelt de rechter in Ieper nu. De vrouw krijgt daarom opschorting van straf, maar ze moet wel de gerechtskosten betalen.

Dierenrechtenorganisatie GAIA had zich burgerlijke partij gesteld en krijgt één euro symbolische schadevergoeding. ‘”Hopelijk is dit vonnis van de rechtbank een voldoende signaal naar de samenleving dat een hond in een auto achterlaten een strafbare nalatigheid en dus een misdrijf is," zegt Michel Vandenbosch. "Een raampje openzetten is op een warme dag als toen lang niet voldoende."