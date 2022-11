Honden gekocht tijdens lockdown, nu massaal naar asiel

Dierenasielen trekken aan de alarmbel omdat ze geen plaats meer hebben voor honden. In het Blauw Kruis in Oostende komen er tot 15 per maand binnen. Vooral grote en sterke honden gekocht tijdens de coronacrisis. Maar veel mensen hebben er nu geen plaats meer voor, en door de crisis hebben ze ook...

Eén van die asielhonden is Tommy, een Staffordshire, graag gezien door mensen die weten hoe met grote honden om te gaan. Maar Tommie zit al jaren in het asiel en is een typevoorbeeld van hoe het vandaag foutloopt. Fabrice Goffin, Blauw Kruis Oostende: "Het zijn fantastische honden, maar je moet ermee om kunnen. En je moet ze natuurlijk ook kunnen huisvesten. Je moet daar een tuin voor hebben. Je moet daar de nodige tijd voor hebben. Je moet daar de plaats en het budget voor hebben. En dat is een probleem waar heel veel gezinnen structureel een probleem mee hebben."

De honden die tijdens de coronalockdown gekocht zijn, zijn nu groot. Ze verzorgen en eten geven wordt duur. Té duur, zeker nu tijdens de crisis. En dus staan steeds meer mensen hun hond af. "Het is inderdaad ongezien dat wij sinds het begin van dit jaar nog nooit zo veel afstand van honden hebben gehad. Zeer bepaalde types honden, grote honden. Wij worden geconfronteerd met een gemiddelde van 10 à 15 afstanden per maand en wij kunnen dat allemaal niet aan."

Overal in Vlaanderen kampen asielen met dit probleem. Het Blauw kruis wil bij minister Ben Weyts aandringen om iets te doen aan de bron van het probleem: fokkers en hondenverkopers brengen teveel grote en sterke honden op de markt.