Honden leven zich uit in hondencafé

Het allereerste West-Vlaamse hondencafé is onlangs opengegaan in Brugge. Het moet weliswaar in oktober weer sluiten, want de pop-up moet wijken voor de bouw van appartementen.

In het hondencafé zijn baasjes welkom met hun honden. In de veilige omgeving van een ommuurde tuin kunnen baasjes buiten eten terwijl de honden stoeien in de speeltuin.

In het café staat de hond centraal. Ze kunnen zich uitleven in de speeltuin of het zwembadje. Het café is een ontmoetingsplaats voor hond en mens, want ook ondernemende jongeren krijgen in het café een plekje om aan de slag te gaan. De hele zomer zijn er tal van evenementen. In oktober sluit het pop-upcafé de deuren. In de plaats komen er een nieuw appartementsgebouw.