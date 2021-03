Honden sporen coronavirus op bij KV Oostende

Voetbalploeg KV Oostende heeft maandenlang meegewerkt aan een proefproject waarbij speurhonden werden ingezet om het coronavirus op te sporen. De resultaten van het project, dat in samenwerking met bewakingsfirma K9 Detection en de Pro League gebeurde, zijn voorgesteld in Bredene.

Daaruit blijkt dat de speurhonden sneller dan een PCR-test coronabesmettingen kunnen vaststellen. De methode zou de deur moeten openzetten voor toeschouwers tijdens voetbalmatchen of zelfs festivals.

K9 Detection laat speurhonden het coronavirus opsporen door middel van zweetstalen. De afgelopen maanden werd bij voetballers van KVO steriele doekjes onder de oksels geplaatst. Die doekjes met zweet werden vervolgens in potjes gestoken. Speurhonden snuffelen aan de verschillende stalen en gaan zitten wanneer het staal afwijkt. Voor extra betrouwbaarheid worden telkens twee honden ingezet.

De resultaten van het proefproject zijn veelbelovend. Zo worden besmette personen vijf tot tien dagen eerder opgespoord dan bij een PCR-test. "In 99,5 procent van de gevallen kwamen onze resultaten overeen met die van de PCR-tests. Omdat onze honden een besmetting al eerder opmerken dan een PCR-test dat doet, kunnen we uitbraken binnen ploegen vermijden. Spelers met een negatieve PCR-test, bleken bij onze test toch positief. Een goede week later bleken zij dan toch positief te zijn", zegt Johan Weckhuyzen van K9 Detection.

Ook voor de voetballers zelf is de testmethode een pak aangenamer. "De spelers moeten geen pijnlijke wissers meer in de neus krijgen. Bovendien hebben we minder materiaal nodig om te testen en zijn de teststalen zelf niet besmettelijk. In zweet zit namelijk geen virus", aldus Weckhuyzen. Bovendien zijn de tests ook goedkoper dan PCR-tests. "We hebben nog geen exacte berekening gemaakt maar we vermoeden dat de kostprijs slechts de helft zal bedragen dan die voor de PCR-tests." Toch wil K9 Detection eerder een aanvulling zijn op de reguliere tests.

"Er is ondertussen veel interesse in onze methode, zowel bij voetbalploegen als in de evenementensector zoals Rock Werchter en Live Nation. Wij kunnen nog niet in massa testen maar het zou een hulpmiddel kunnen zijn om toch toeschouwers te kunnen toelaten in het stadion of op evenementen.