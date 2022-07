Hondenhater legt stukken vlees met spijkers in Beernem

Beernem wordt geteisterd door een hondenhater. Iemand legt stukjes vlees met spijkers in langs een wandelpad. De politie is op zoek naar de dader.

Foto's op sociale media laten niets aan de verbeelding over: stukjes worst met spijkers ingeduwd. Het is een wandelaar die de stukjes vindt langs het fiets- en wandelpad tussen de Sint-Amanduslaan en de Hubert d'Ydewallestraat in Beernem. "Barbaars en ziekelijk" Dit zou het werk kunnen zijn van een hondenhater, aangezien het wandelpad geliefd is bij baasjes met honden. Burgemeester Jos Sypré tilt er zwaar aan: "Ik vind dit barbaars, dat moet iemand met een ziekelijke geest zijn." De burgemeester heeft gevraagd aan de politie om extra te patrouilleren. "Er zullen ook speurhonden het wandelpad afgaan om eventueel nog stukjes vlees op te sporen." "Ik hoop dat de dader snel gevat wordt en ook een gepaste straf krijgt." Volgens de burgemeester zijn er geen meldingen binnengekomen van gewonde dieren. Wie een zo'n vleesje tegenkomt, meldt dit best bij de politie.