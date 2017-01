De minister kreeg naar eigen zeggen heel wat klachten binnen over de kwekerij. Volgens dierenliefhebbers worden de honden in de kwekerij in Ruiselede niet goed verzorgd en leven ze er in onhygiënische omstandigheden. Dat bleek ook uit controles van inspecteurs van de dienst dierenwelzijn. De kwekerij heeft in het verleden al vijf keer de deuren voor een tijd moeten sluiten, nu dus voor onbepaalde duur.