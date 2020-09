Hondentrainingcentrum zoekt zweetstalen van besmette mensen

Het trainingscentrum K9 Detection Belgium in Bredene is dringend op zoek naar zweetstalen van met corona besmette mensen.

Aan de hand van onze zweetgeur kan een hond herkennen of we besmet zijn. "Als wij ergens binnenkomen gaan wij één bepaalde geur ruiken. Een hond niet, die gaat verschillende geuren ruiken. Wij gaan de hond trainen om daar precies één geur uit te halen," zegt Johan Weckhuyzen van K9.

83 tot 100% trefzeker

Het project om een Covidbesmetting uit ons zweet te detecteren loopt in samenwerking met wetenschappers uit het buitenland. Daaruit blijkt dat opgeleide honden een trefzekerheid van 83 tot 100 % halen. Voor alle duidelijkheid: een zweetstaal

bevat het virus niet. Maar in ons land sputtert de training van honden door gebrek aan voldoende stalen. Het centrum ondervindt nog al wat tegenkantingen van de ziekenhuizen om mee te werken. Vandaar een oproep. "Wij rekenen daarvoor op bereidwillige mensen die natuurlijk moeten getest worden met de klassieke test. Nadien nemen we een staal van het zweet af. We hebben al gekeken naar een aantal voetbalploegen omdat die wekelijks zelfs tot twee keer toe getest worden". Momenteel zijn er in het Bredense centrum vier honden in opleiding.