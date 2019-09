Honderden leerlingen in protestmars tegen uitwijzing Ieper

Het gezin van Farshad vluchtte in 2012 uit Logar, Afghanistan na de terugkeer van zijn vader uit Noorwegen. De familie betwijfelde zijn loyaliteit aan de Islam tijdens zijn verblijf in Europa. Het hele gezin moest vluchten uit angst voor represailles. De jongste 3 jaar woont en werkt de familie in Ieper. Farshad studeert voor elektricien aan het KTA in Ieper. Daarnaast heeft hij ook een studentenjob in een restaurant en traint hij in de lokale thaiboksclub.

