Honderden zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Deze week wordt het dak van de tennishal uitgerust met zonnepanelen. Die installatie moet de sportsite in Koksijde – met o.a. ook het zwembad Hoge Blekker - van hernieuwbare energie voorzien. Eerder kwam al feestzaal Witte Burg aan bod.

Schepen van Leefmilieu Guido Decorte: ‘We krijgen de zon gemakkelijk meer dan 1.500 uren per jaar te zien in Vlaanderen. Aan onze kust straalt ze bovendien gemiddeld nog wat feller. Dat zorgt voor een immense hoeveelheid groene energie die op vandaag eenvoudig en zonder hinder kan worden gecapteerd. In een eerste fase voorzien we een 500 panelen. Maar we beogen om nog een stuk verder te gaan en ook onze inwoners tot actie aan te zetten.’

Het project wordt ondersteund door de provincie West-Vlaanderen.