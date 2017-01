Honderdtal scholieren naar Auschwitz

De scholieren, waaronder ook een groep uit het VTI van Waregem, ondernemen een 'herinneringsreis' op initiatief van het Instituut voor Veteranen en samen met minister van Defensie, Steven Vandeput (N-VA).

Het Instituut voor Veteranen organiseert jaarlijks een bezoek aan Auschwitz. Dit is de twintigste herinneringsreis. Voor de uitgekozen scholen is het gratis. Per school zijn er zeven leerlingen, vijfde- of laatstejaars, en één leerkracht mee.

Voor het vertrek in de luchthaven van Melsbroek sprak minister Vandeput de leerlingen toe. "Deze reis zal jullie bijblijven voor de rest van jullie leven. Het is een belangrijke reis, want de herinnering aan een verschrikkelijke periode mag niet verloren gaan. We moeten lessen trekken uit het verleden. Dat we nu in Europa al enkele decennia democratie, relatieve vrede en welvaart kennen, is net omdat we lessen getrokken hebben uit de oorlog."

Ook onze journalist Tijs Neirynck reisde mee af. Morgen zie je zijn verslag op Focus en WTV.