Hongerige klant steekt werknemer pizzazaak neer

De man had woensdagavond een pizza besteld, maar was blijkbaar niet tevreden over de service. Rond 22.30 uur trok de ontevreden klant zelfs met een mes naar de zaak langs de Torhoutsesteenweg. Een werknemer werd aangevallen en kreeg een messteek in het been te verwerken. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Ondertussen mocht hij het ziekenhuis zelfs al verlaten.

Donderdagavond werd de verdachte door de onderzoeksrechter aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De raadkamer in Brugge zal dinsdag beslissen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.