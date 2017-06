Hoofdgebouw opleidingscentrum Zedelgem vernieuwd

In Zedelgem is het hoofdgebouw van het opleidingscentrum voor veiligheidsdiensten helemaal vernieuwd.

Onder meer agenten en brandweerlui kunnen er les volgen in 14 nieuwe leslokalen. De provincie betaalde 6,6 miljoen euro voor de renovatie. In het hoofdgebouw kunnen voortaan 500 mensen tegelijk les volgen. Eerder opende op het domein een simulatiehuis voor de politie en een vuurhal voor de brandweer. Er komen wellicht nog een schietstand, een bijkantoor van de lokale politie en mogelijk ook de centrale dispatching van de brandweer. Maar het blijft bovenal een opleidingscentrum.

Kust krijgt versterking deze zomer

Het veiligheidspersoneel krijgt dus goeie opleidingen in goeie infrastructuur. Helaas blijft er in West-Vlaanderen een chronisch tekort aan personeel. Zeker bij de scheepvaartpolitie. En ook om de toeristenstroom aan de kust aan te kunnen, is er elke zomer extra volk nodig, en is het aankloppen bij de minister Jambon. Volgens gouverneur Carl Decaluwé komt er alvast een versterking voor de politiezones aan de kust.