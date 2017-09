Alexandru C., de hoofdverdachte van de moord op Sofie Muylle, zal een test met een leugendetector mogen ondergaan.

De Roemeen wil zo zijn verklaringen uit eerdere verhoren staven. De man met de blauwe jas krijgt nu van de onderzoeksrechter de toelating om zo’n test te ondergaan.

De test met de leugendetector zal in de loop van deze maand plaatsvinden bij de Federale Gerechtelijke Politie in Brussel. Intussen blijft de man ook in de cel. Volgens zijn advocaten verleent hij zijn volledige medewerking aan het onderzoek. Ze houden ook vol dat hij Sofie Muylle niet heeft vermoord.