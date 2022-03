Zondagmorgen kreeg een jongeman van negentien een messteek in de buurt van het Oostendse casino. Hij was even in levensgevaar. De politie gebruikte verklaringen van getuigen en foto's op sociale media om de hoofdverdachte te identificeren. En die is vanmorgen vroeg opgepakt. De onderzoeksrechter beslist over zijn verdere aanhouding.

