Hoogbejaarde zeehond Oscar overleden in De Haan

De oude grijze zeehond Oscar is niet meer. Het dier werd vandaag dood aangetroffen in de Haan, de plek waar hij ook de laatste keer aan land kwam om uit te rusten.

Dat laat Natuurpunt weten. Het lijkt erop dat Oscar, die voor een zeehond al hoogbejaard was, een natuurlijke dood is gestorven. Hij is overgebracht naar het Koninklijk instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) voor verder onderzoek.

Oscar was een opvallende verschijning aan de Belgische kust: een grote oude grijze zeehond met de nodige littekens. In geen tijd veroverde hij het hart van veel vrijwilligers die zich verenigden in het NorthSealTeam om Oscar en andere zeehonden die aan land kwamen om te rusten, te beschermen. Die rust had hij als ‘oudje’ broodnodig.