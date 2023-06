Hoogdetectiesysteem aan brug loont, veel minder overtreders en schade

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nam in september vorig jaar in Wielsbeke een nieuw type detectie voor te hoge vrachtwagens in dienst.

De hoogte van de vrachtwagens wordt door een camera gemeten. Ledborden waarschuwen bestuurders als hun voertuig te hoog is. De voorlopige resultaten van het project zijn zeer positief.

Sinds begin dit jaar krijgen chauffeurs van vrachtwagens hoger dan 4 meter een waarschuwing bij het naderen van de Zwaantjesbrug van de Fabiolalaan over de Expresweg (N382) en het kanaal in Wielsbeke. AWV installeerde er een nieuw systeem van automatische hoogtedetectie. Onder de brug reden elke dag gemiddeld 100 te hoge vrachtwagens. In mei blijkt dit aantal nu gedaald tot 40.

Doorrijden is niet zonder risico

Toch negeren nog 2 op 5 vrachtwagens hoger dan 4 meter het verbod. Chauffeurs weten uit ervaring dat ze er net onder geraken. De brug is op zijn laagste niveau 4 meter en 15 centimeter hoog. Dit is niet zonder risico. Zelfs als ze de brug niet raken, kan het dekzeil bijvoorbeeld worden losgerukt. Bovendien is het bij wet verboden. De laatste 5 jaar is de brug 3 keer aangereden met gewonden, ernstige schade aan de brug en ladingverlies tot gevolg. In 2021 waren er in heel Vlaanderen 522 aanrijdingen aan bruggen of viaducten.

