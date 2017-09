Hoogste palmbomen van het land in Plopsa

Vandaag werden in Plopsaland twee palmbomen van vijftien meter hoog geplaatst, hiermee behoren ze tot de hoogste van België.

De kanjers zijn te bezichtigen in de Piratenzone van Plopsaland en zijn oorspronkelijk afkomstig uit China. De waaierpalmen zouden ook in de winter groen blijven, ondertussen zijn er meer dan 500 soorten bomen, planten en bloemen in Plopsaland.