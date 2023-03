Hoogtechnologisch wijndomein: Dirk bestuurt alles met zijn tablet

Een hoogtechnologische en volautomatische wijngaard die straks tot 150.000 liter West-Vlaamse wijn maakt. Dat is het levenswerk van ingenieur Dirk Syx in Zonnebeke. Vier jaar geleden begon hij als informaticaspecialist met wijnbouw.

Dat Belgische en zeker ook West-Vlaamse wijnen in de lift zitten is bekend. Maar wat Dirk Syx in 'Den Nachtegael' in Zonnebeke uit de grond stampt is een combinatie van wijnbouw en toptechnologie.

"Wijn maken is een stiel, een ambacht", zegt Dirk Syx die zijn bedrijf bestuurt met zijn tablet. "Vanuit een scherm kan ik alles sturen: van verwarming tot verlichting."

Automatisatie

Op het vlak van energie is het bedrijf zo goed als zelfbedruipend. Maar ook het wijn maken zelf, vanop de wijngaard tot in de fles, is volledig geautomatiseerd. Normaal heb je 40 mensen nodig om op 1 dag 1 hectare druiven te plukken. Een machine plukt volautomatisch 1 hectare per uur. (Lees verder onder de foto.)

Nu heeft Den Nachtegael al ruim 12 hectare aan wijnstokken in Zonnebeke en Moorslede, maar Dirk breidt nog volop uit.

Vorig jaar was er 15.000 liter productie. Het bedrijf zit nu nog maar op 10 procent van wat er uiteindelijk zal geproduceerd worden. Hoe veel alles heeft gekost, houdt Dirk geheim.

