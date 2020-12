'Hoop': Dudzele in de ban van mysterie

Dudzele is de jongste dagen in de ban van een mysterie. Op enkele muren in het dorp is de slogan 'Hoop' geklad.

Dudzele is in de ban van een mysterieuze actie waarbij op verschillende plaatsen in het dorp het woord Hoop opduikt. Het is hier en daar geklad op muren en ook met de letters in de kerstbomen kun je Hoop vormen. De meeste mensen van Dudzele kunnen de actie wel smaken.

(lees verder onder de foto)

Het begon allemaal een tijdje geleden toen mensen anonieme mails toegestuurd kregen met hoopvolle wensen en oude foto's van het dorp. De anonieme auteurs van de mails laten nu wel weten dat ze niets met de letters in het straatbeeld te maken hebben. En daarmee wordt het mysterie in Dudzele alleen maar groter.