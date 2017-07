De lokale politie van de zone Brussel West heeft in twee garageboxen in Sint-Agatha-Berchem een hoop gestolen fietsen en werkmateriaal gevonden dat waarschijnlijk afkomstig is van diefstallen over het hele land.

In de boxen vonden speurders op 14 gestolen fietsen, een hoop fietsonderdelen en een 20-tal koffers met elektrische werktuigen zoals boormachines, pneumatische hamers en dergelijke meer. De fietsen zijn zowel koersfietsen, mountainbikes als elektrische fietsen, allemaal van luxemerken zoals Specialized, Cannondale, Gazelle en Viper.

Bredene en Oostende

Drie fietsdiefstallen werden al opgelost: meer bepaald een diefstal te Bredene uit 2016, een diefstal in Leuven, en één in Oostende op 13 juli jongstleden. Ook de koffers met werfmateriaal werden hoogstwaarschijnlijk gestolen op werven. Eventuele slachtoffers kunnen altijd contact opnemen met de lokale recherche op 02/412.63.01 of cambriolages-inbraken@zpz5340.be. De politie vraagt dat ze wel in het bezit zijn van een aangiftebewijs of bewijs van klachtneerlegging.