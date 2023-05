Hop plukken voor mensen met dementie: 'roept herinneringen en emoties op'

Mensen met dementie kunnen vanaf eind augustus een aangepaste rondleiding volgen in het Hopmuseum in Poperinge. Het museum en de Alzheimer Liga hebben daarvoor vandaag een samenwerkingsakkoord ondertekend.

In het Hopmuseum in Poperinge staan meer dan 2.500 verzamelde bieren gedigitaliseerd in de 'biertafel'.

Zelf hop plukken

Van eind augustus tot begin oktober verwelkomt het museum ook bezoekers met dementie in kleine groepjes. De gidsen die er normaal rondleidingen geven, kregen een speciale opleiding. Zij zullen korte aangepaste rondleidingen geven van maximaal een uur, waarbij mensen met dementie zo veel mogelijk zintuiglijk geprikkeld worden.

Zo mogen ze zelf hop plukken met een plukhoed op en plukhandschoenen aan. Hop plukken roept vaak herkenning, een herinnering of emotie op. De gids geeft de bezoekers ook de kans om zelf hun verhaal te vertellen.

Gratis

Elke eerste zondag van de maand brengt het museum leven in de brouwerij. Die dag bezoek je gratis het museum met rondleidingen en activiteiten. Personen met dementie en hun mantelzorgers bezoeken het Hopmuseum aan een voordeeltarief.