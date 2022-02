"Hopelijk is infrastructuur bestand": Jachthavens schrap voor storm

De storm morgen zal zich vooral aan zee laten gelden, en daar hebben ze zich dan ook extra voorbereid. In de jachthavens van Blankenberge en Nieuwpoort hebben ze alles nog eens goed vastgesjord om schade te vermijden. "Hopelijk is de infrastructuur bestand", zeggen de zeilers.

Op zee en in de jachthavens in Blankenberge en Nieuwpoort geldt een zogenoemd 'in- en uitvaarverbod' om scheepvaart bij storm morgen zo veel mogelijk te vermijden. In de jachthaven van Nieuwpoort hebben ze de laatst drie dagen alles extra goed vastgemaakt.

"Telkens harde wind voorspeld wordt, gaan we boten extra verstevigen en gaan we alle boten nog eens natrekken of we verbeteringen kunnen aanbrengen", zegt Maarten Desloovere van Jachthaven Nieuwpoort.

"Hopelijk is infrastructuur bestand"

Ook heel wat eigenaars komen nog snel eens kijken om een lijntje extra te leggen om hun boot te beschermen tegen de aangekondigde storm. Normaal zijn zeilers vrij goed op de hoogte van welke wind op komst is. En ook hier zijn ze voor morgen toch wel enigszins ongerust.

"Laat ons hopen dat de voorspelling fout is. Het is al de hele week dat ze het aankondigen en normaal zwakt het dan af. Nu is dat anders, het blijft hoog, het stijgt zelfs nog een beetje. Het is uitzonderlijk.

Als de voorspelling klopt, dan zal dat uitzonderlijk zijn en dan hopen we dat de infrastructuur bestand is. Normaal gezien wel maar we kijken er toch vreemd naar toe."

Wegen afgesloten en signalisatieborden weggenomen

Ook bouwpaviljoenen hier in de haven van Nieuwpoort zijn extra beveiligd met balast.

En de N34 tussen Middelkerke en Oostende is nu al weer afgesloten voor het verkeer. Zeker als de stormwind morgen opnieuw pal uit zee komt, is deze trambedding en kustbaan straks onbruikbaar.

Aan de Wellingronrenbaan in Oostende zijn heel wat signalisatieborden weggenomen én ook hier op de dijk in Wenduine zijn wegenwerkers alles extra aan het beveiligen. Wat niet goed vastzit, waait hier morgen anders gewoon weg.