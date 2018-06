Hoplr brengt Oostendenaars bij elkaar

Meer dan 25.000 Oostendenaars krijgen een brief in de bus om zich in te schrijven op Hoplr.

Dat is een privaat sociaal computernetwerk dat focust op sociale interactie tussen buurtinwoners en het engagement in een buurt. Hoplr bestaat nu al in het Westerkwartier en in het centrum van Oostende. Nu wordt het uitgerold over alle wijken van de stad. Buren kunnen spullen of diensten uitwisselen, babysitters zoeken, initiatieven lanceren, evenementen aankondigen en meldingen doen. Je poes kwijt, op zoek naar een doos eieren, of gewoon zin om te chatten, voortaan kan het allemaal op Hoplr in Oostende.