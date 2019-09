In Poperinge is de hoppepluk gestart. De bellen staan nu op hun mooist en hebben een maximum aan smaak.

En dan is het tijd om te oogsten. Het ziet er bij de start naar uit dat de opbrengst minder groot zal zijn maar de kwaliteit van de hoppe is top. Bij hoppeboer Johan Rosseel was het vandaag alleszins alle hens aan dek. Het hele gezin is ingeschakeld bij de hoppepluk.

Poperinge telt momenteel 18 hoppeboeren die samen 160 ha hop telen. Het gaat vooral om aromatische rassen die in de smaak vallen bij kleine artisanale brouwers.