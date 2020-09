Zeventien landbouwers zijn de komende drie weken druk in de weer om de 160 hectare hoppe te telen. Het warme weer en de felle onweders in augustus dreigden de bellen nog te beschadigen. Maar de kwaliteit valt toch goed mee, zeggen ze.

Ook Benedikte Coutigny van 't Hoppecruyt in Proven is tevreden. Zij is gisteren gestart met de oogst. Ze kweekt vooral oude aromatische rassen, goed voor 10 hectare. Ze levert rechtstreeks aan brouwerijen en rekent op een goeie prijs.