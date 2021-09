De hoppepluk is halfweg en nu al blijkt de opbrengst wat minder. Maar de kwaliteit is wel erg goed. Bij de hoppeboeren is het momenteel alle hens aan dek om alles op tijd binnen te halen.

Er zijn in de Westhoek nog 18 hoptelers, samen goed voor zo’n 160 hectare. De Poperingse hoppe ligt goed in de markt want meer en meer brouwers tonen belangstelling. Joris Cambie, Hoppeboer: “We hebben een hele natte koude zomer gehad met weinig zon. Bepaalde rassen zijn ook gevoelig voor de hoppeplaag. Maar ik hoor dat de eerste Alpha-analyses al binnen zijn en dat die aan de hoge kant zijn. En dat is dan weer positief.”