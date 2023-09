De weersomstandigheden spelen een steeds grotere rol in de opbrengst. Door de klimaatverandering moeten de Poperingse telers op zoek naar weerbestendige variëteiten en ook de brouwerijen moeten in dit verhaal mee stappen, want het weer kan in de toekomst heel onvoorspelbaar blijven. Deze zomer was in ieder geval grillig en dat heeft zijn weerslag op zowel de vroege als de late oogst.