Hopscheutenjenever wint goud op internationale wedstrijd

De hopscheutenjenever van maatwerkbedrijf Sowepo in Poperinge wint twee medailles op de World Gin Awards. Eén gouden, en een bronzen.

De Houblonesse Hopscheutenjenever viel vorig jaar al in de prijzen in Londen, maar een nieuwe prijzenronde noemt Sowepo ‘de bevestiging’.

“We hebben bewust deelgenomen aan de World Gin Awards omwille van haar internationaal sterk bekende karakter,” zegt Melanie Bulckaert. “Daarnaast is het zo dat onze jenever vaak over dezelfde kam wordt geschoren als een gin. Deze misvatting wilden we voor eens en altijd de wereld uithelpen. Op de World Gin Awards bestond een specifieke categorie voor de klassieke jenever.