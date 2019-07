Horeca Brugge klaagt over slechte seizoensstart

In Brugge klaagt de lokale horeca over het uitblijven van toeristen, schrijven verschillende kranten.

De terrassen blijven leeg, ook hotelkamers zijn er nog in overvloed. Karel Hessels, voormalig voorzitter van Horeca Brugge en uitbater van Charlie Rockets postte een bericht op Facebook over de lege straten 's avonds. “Doods in volle seizoen. in 25 jaar nog nooit meegemaakt”, schreef hij. Ook andere collega horeca-uitbaters sluiten zich aan bij de mening.

Bij het stadsbestuur willen ze de volledige zomer afwachten alvorens conclusies te trekken, aangezien ook augustus traditioneel tot de drukste periode behoort.