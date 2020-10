Horeca Ieper in begrafenisstemming

In Ieper hebben horeca-uitbaters symbolisch chrysanten voor hun zaak gezet. Want de overheid draagt hun sector ten grave, klinkt het.

Dat restaurants en cafés minstens een maand moeten sluiten, blijft op onbegrip stuiten. Zeker ook in een toeristische stad als Ieper. En geen horeca betekent ook weinig toeristen. Voor hotels, die wél open kunnen blijven, is dat ook nefast. Daarom sluiten sommigen tijdelijk hun deuren wegens niet rendabel. (Lees verder onder de foto)

Lidgeld terug

Horeca Ieper beseft dat haar leden het moeilijk hebben. Daarom vloeit een cheque van 14.500 euro terug naar de horeca-uitbaters. Het is hun lidgeld voor dit jaar, dat ze terugkrijgen. "De bedoeling is dat mensen die zo'n cheque krijgen die besteden aan de lokale handel en de plaatselijke horeca eens die weer de deuren mag openen. Zoals de markt er nu voorligt is die dood. We gebruiken de Ieperse cadeaubon," zegt Jurgen Crombez van Horeca Ieper. De chrysanten staan de komende tijd voor elke horecazaak in Ieper, niet langer dan een maand hopen ze hier.