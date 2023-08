Horeca-opleidingen in de lift bij Ter Groene Poorte

Jongeren kiezen weer vaker voor een horeca-opleiding en dat blijkt ook uit de inschrijvingen in de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte. Voor het tweede jaar op rij is er een toename van meer dan 5 procent.

Twee dagen voor de start van het nieuwe schooljaar blijven de inschrijvingen bij de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte binnenlopen. Een van hen is Samuel. Hij komt zich vandaag met z'n vader inschrijven. "Samuel zou bijvoorbeeld graag opdienen in de zaal. De horeca bedelt ook naar nieuw personeel. Er is dan zeker ook werkzekerheid voor hem en dat is zeker ook een argument voor ons", vertelt z'n vader.

Horeca-opleidingen populair

Vooral de hotel-opleiding blijkt erg populair, in die mate zelfs dat de school in allerijl nieuwe keukenklassen inricht. "We hadden vorig jaar een stijging met 5 procent en toen zijn we gestart met 1.022 leerlingen. Dit jaar zien we opnieuw een stijging van 5 procent. We zullen starten met 1.054 leerlingen", licht algemeen directeur Iris Cornette toe.

De populariteit van de opleidingen in Ter Groene Poorte weerspiegelt zich ook in het internaat. Dat is al enkele weken helemaal volzet.Wie nu nog een kamer wil, krijgt een plekje op de wachtlijst.