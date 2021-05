Horeca telt af naar 8 mei: gespecialiseerde firma's bouwen overdekte terrassen

Overmorgen 8 mei is het eindelijk zover: dan gaan de terrassen weer open. Heel wat zaakvoerders kiezen voor een overdekt terras, want van echt terrasjesweer is er voorlopig nog geen sprake.

Gespecialiseerde firma's zoals All Events uit Zedelgem hebben het nu razend druk om de terrassen op te bouwen. All Events heeft zich de voorbije maanden trouwens moeten heruitvinden. Na een jaar met weinig werk, moeten ze nu een versnelling hoger schakelen.

Lennaert Dobbelaere: "Normaalgezien werken wij op festivals en zetten wij winter- en zomerbars. Dat is nu sinds een jaar weggevallen maar we gebruiken de structuren die we normaalgezien voor een winterbar gebruiken. Het is inderdaad de laatste weken wat ontploft met de nieuwe versoepelingen en dan wil de horeca snel schakelen. En dan doen wij dat ook."