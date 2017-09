Horeca-uitbater riskeert zware boete voor sociale inbreuken

Het arbeidsauditoraat vorderde bij verstek een effectieve geldboete van 316.800 euro.

Op 2 februari 2017 werd een controle uitgevoerd in de bistro van de beklaagde in de Vissersstraat in Blankenberge. Toen bleek dat een werknemer niet correct via Dimona gemeld was bij de RSZ. Drie werknemers beschikten ook niet over een arbeidsreglement. Die inbreuken zijn echter slechts het topje van de ijsberg. Sinds 2014 had Alexander V.T. in zijn hotel-restaurant namelijk geen register voor de werktijdregeling opgesteld. In dat register moesten eigenlijk alle prestaties van extra werkkrachten opgenomen zijn. In totaal ging het om maar liefst 66 werknemers, waardoor de gevorderde boete zo hoog uitvalt.

De rechter doet uitspraak op de zitting van 11 oktober.