Horeca-uitbaters voorzichtig, leveranciers krijgen het druk

Dat merken ook de toeleveranciers die nu vooral droge voeding en diepvrieswaren verkopen. De West-Vlaamse toeleverancier Horeca Totaal levert aan zo'n 7.000 horecazaken. Klanten kunnen ook in de winkels in Oostende en Brugge terecht.

Timothy Pattyn, van brasserie 't Withof in Rumbeke, wacht alvast tot vrijdagavond af om verse groenten en kruiden te bestellen. De leverancier komt wel al met zuivel, diepgevroren producten en droge voeding langs. "

We zijn met een nieuwe kaart gekomen, waarin we als paradepaardje côte à l'os voor één persoon hadden, maar met dit weer gaan we dat absoluut niet serveren. Ik zie het niet zitten dat de mensen hier zitten te rillen, mensen moeten daarvan kunnen genieten", zegt hij.

Drukke vrijdag en zaterdag

"Het wordt druk en een grote uitdaging voor de komende weken en maanden, maar vooral ook voor nu zaterdag", zegt Dieter Dubron van Horeca Totaal. "We zijn uiteraard blij dat de terrassen weer open gaan, maar het ene terras gaat open, het andere niet en dan is er nog eens het weer. Wie dertig kilo dure kabeljauw aankoopt om het op de kaart te zetten en het regent plots, blijft er dan ook mee zitten. Dus mensen wachten heel lang". Het wordt echt moeilijk om te voorspellen wat mensen zullen consumeren. Naar drankjes toe vermoed ik hetzelfde, maar naar voeding toe zal er allicht een verschuiving zijn naar diepvrieshapjes en tapas".