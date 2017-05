Horeca wordt energie-efficiënter

Zo'n EBO, bestaat al voor grote bedrijven, maar is nu op maat gemaakt van KMO's. Het Vlaams energieagentschap voorziet de Vlaamse horecasector, die traditioneel een grote energieverslinder is, van middelen om in twee jaar tijd duizend horecazaken te scannen en te begeleiden naar een betere energie-efficiënte. Doel is om tot concrete energiebesparingen in kleinere bedrijven te komen. Vanochtend werd de overeenkomst ondertekend in het hotel Alfa in Blankenberge door minister van energie Bart Tommelein en Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen.