Horeca zowel binnen als buiten open tot 23u30

Op het vorige Overlegcomité werd afgesproken dat de horeca onder bepaalde voorwaarden vanaf 9 juni ook binnen de deuren mocht openen. Er was daarbij wel een verschil in sluitingsuur. Terwijl de terrassen open mochten blijven tot 23.30 uur, moesten de binnenruimtes om 22 uur sluiten. Maar op dat verschil in sluitingsuur was de laatste tijd meer en meer kritiek gekomen. "De regel is pure Kafka", zeiden bepaalde politici.

De Vlaamse regering drong al langer aan op een uniform sluitingsuur. “Een gelijk sluitingsuur is beter en vooral duidelijker", aldus Vlaams minister Crevits.

Daarnaast zouden de verschillende regeringen ook overeengekomen zijn dat kinderen jonger dan 12 jaar die reizen geen PCR-test moeten ondergaan, maar dus enkel een speekseltest.