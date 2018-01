Horecabaron riskeert vier jaar cel

In zijn topperiode was de man eigenaar van zeven horecazaken in Brugge en hield hij er een decadente levensstijl op na. De totale schuld zal hij wellicht nooit kunnen terugbetalen.

Filip Van Hende (Advocaat beklaagde): “Wij konden niet anders dan schuldig pleiten. Alles is bewezen en er zijn volledige bekentenissen. Wat hij had, is hem ook allemaal afgenomen, maar toch vraagt de procureur des konings vier jaar effectieve gevangenisstraf. Ik zou natuurlijk graag hebben dat dit minder is. Hij is burgerlijk dood en al zijn inkomens en eigendommen zijn allemaal ten gelde gemaakt. Hij leeft nu van een inkomen als hulpkok. Dat is beperkt en daar moet hij met zijn gezin van leven.”