Horecabazen vliegen er met goesting weer in

De horeca mag vandaag weer de deuren openen en dat doen ze ook in café/brasserie Oud Gemeentehuis in Varsenare bij Jabbeke.

In het restaurant staan de helft minder tafels, maar dat hebben ze opgevangen door ook in de feestzalen tafeltjes te plaatsen. Het speelplein bij de zaak is een terras geworden. Dat kostte de uitbater tonnen werk, maar hij staat te popelen om de klanten weer te ontvangen.