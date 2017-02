Horecabeurs in Bredene gestart

Er worden 75.000 bezoekers verwacht. De horecabeurs is dan ook een belangrijk evenement voor Bredene.

Burgemeester Steve Vandenberghe maakte van de gelegenheid gebruik om clubs uit eerste klasse en de Pro League op te roepen om horecazaken niet extra te laten betalen als ze een voetbalmatch tonen in hun zaak. "Dit is niet alleen een slechte zaak voor de horeca die hiermee nog eens met extra kosten wordt geconfronteerd maar ook voor de gewone voetballiefhebber die op café naar de matchen gaat kijken omdat hij zich geen duur voetbalpakket kan aanschaffen bij Telenet of Proximus. Of gewoon omdat voetbal kijken of café een stuk gezelliger is. Voetbal is een sociaal gebeuren en moet dit ook blijven. De geldhonger van de Pro League dreigt dit in gevaar te brengen. Ik, zelf een notoir voetballiefhebber, start hiervoor een petitieactie op Facebook."