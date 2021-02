Horecaman spuwt zijn gal over te lange sluiting

In een filmpje dat tien minuten duurt spuwt hij zijn gal over de gang van zaken. Hans Blanckaert is zaakvoerder van de Kingsclub in Brugge. Een zaak waar je behalve voor hapjes en drankjes onder meer terechtkunt voor een partijtje poolbiljart en darts.

Miljoenen voor "zotte" uitgaven

In het filmpje hekelt hij het feit dat er miljoenen uit het Europese herstelfonds naar allerlei "zotte" projecten gaan, maar niet naar de horeca. Bovendien wacht hij nog steeds op zijn premie van november. "Er zullen de komende maanden 50.000 faillissementen zijn", fulmineert hij, "daardoor zullen er meer dan 100.000 mensen werkloos worden. En de bank raadt ons intussen aan om aan onze spaarcenten te zitten. "Wel er zijn geen spaarcenten meer" Hij maakt zich ook kwaad op het stadsbestuur van Brugge dat één miljoen euro stak in kerstverlichting, terwijl de horecazaken ‘droge stuutjes' mogen eten.

Steun van klanten

De man roept nu de steun in van zijn klanten. “Jaarlijks organiseren we een straatfeest. Ik hoop dat we dat weer kunnen doen. Nu vragen we jullie steun om op de rekening van de Kingsclub 5 euro te storten. Dat geld verdwijnt niet in mijn zakken, want ik heb er toch geen. Als we binnen drie maanden dat straatfeest kunnen organiseren, dan krijg je in ruil twee consumpties en een bakje friet”