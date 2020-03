Horecazaken kind van de rekening door coronavirus

Ook zo voor brasserie Rubens in Knokke-Heist. Reservaties zijn daar geannuleerd en om middernacht gaat de deur onherroepelijk dicht. Het is daar normaal gezien elke dag een drukte van jewelste. "Maar op is op, we houden uitverkoop vandaag", zegt Maxime Vandeperre, afgevaardigd bestuurder.

Vraag is hoe creatief de horeca met het openingsverbod zal omgaan. Zo zijn afhaalmaaltijden niet verboden en sommige horecazaken voorzien een (soms eenmalige) thuislevering om hun maaltijden bij hun klanten te krijgen. Frituren mogen alvast open blijven, maar de klanten mogen hun frietjes niet ter plaatse opeten.