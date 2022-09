Hotel Des Brasseurs in De Haan opent deuren tijdens Open Monumentendag

Vandaag vindt de 34ste editie van Open Monumentendag plaats en stellen honderden erfgoedsites in heel Vlaanderen hun deuren open. Ook Hotel Des Brasseurs in de Haan ontvangt tijdens Open Monumentendag nieuwsgierige bezoekers. Het hotel ligt tegenover het historische tramstation van De Haan, een van de oudste gebouwen van de badplaats. Anno 1900 konden bouwlustigen hier terecht om een kavel te huren of te kopen. Vandaag staat het hotel in de steigers voor een grondige restauratie. Tijdens een werfbezoek lichten de architect en de duurzaamheidscoördinator toe welke duurzame renovatietechnieken toegepast worden met respect voor het historisch erfgoed.

Naast Hotel Des Brasseurs kon je in De Haan nog een bezoek brengen aan de buitenstelling van het gemeentehuis, dat ook een grondige opknapbeurt krijgt. Het gebouw dateert uit de Belle Epoque, dat midden in de Engels-Normandische villawijk 'Concessie' ligt. Het imposante gebouw is ontworpen in 1898 als Grand Hotel du Coq-sur-Mer, een luxehotel met 62 kamers. Eind jaren 40 kreeg het een tweede leven als vakantiehuis voor kinderen uit Charleroi en omgeving. In 1979 kocht het gemeentebestuur het pand om het te herbestemmen als gemeentehuis.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Het monumentale gemeentehuis maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht De Concessie en is zelf ook beschermd als monument. Het gebouw was door onder meer vocht en betonrot aan een grondige opknapbeurt toe en daarom ondergaan de gevel en het dak momenteel een grondige restauratie. De stelling die hiervoor werd opgesteld biedt ons als gemeente een unieke buitenkans tijdens Open Monumentendag: we bieden geïnteresseerden de kans om van dichtbij te bekijken hoe zo'n restauratie in zijn werk gaat.”