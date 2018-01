Hotel schenkt matrassen aan OCMW

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “De schenking komt er door de hoge eisen binnen de toeristische sector: hotels zoals deze moeten hun klanten elke dag het allerbeste bieden. Hotel Casselbergh seinde ons kort voor de feestdagen dat ze daarom een set matrassen en donsdekens uit roulatie haalden. Het materiaal is nog in goede staat en komt zo in handen van het OCMW. We kunnen alles bezorgen aan cliënten die het moeilijk hebben en het meest elementaire comfort ontberen.”

Mensen of organisaties die zich aangesproken voelen en zelf nog degelijk materiaal in de aanbieding hebben, mogen dit altijd seinen aan Vereniging ’t Sas”, aldus nog voorzitter De fauw.