Verschillende hotels hebben besloten om er voorlopig zelf de stekker uit te trekken, nu we weer in lockdown zitten tot halfweg december.

Dat is onder meer het geval in het Thermae Palace hotel in Oostende en hotel Ariane in Ieper. Wie een verblijf boekte in een hotel de komende dagen, mag er wel nog verblijven, maar zal niet kunnen rekenen op de gebruikelijke hotelervaring. Gemeenschappelijke ruimtes zoals wellness en bars zijn gesloten en wie wil eten moet dat op de kamer doen.

