Hotels blij met beteugeling boekingssites

Hotels zullen in de toekomst op hun eigen website prijzen mogen aanbieden die lager zijn dan de prijzen op boekingssites, zoals Booking.com.

De ministerraad heeft daarvoor een wetsontwerp goedgekeurd. De aanpassing komt er na klachten van de horecafederaties over hun contractvoorwaarden met die boekingssites. De Brugse hotels reageren alvast heel positief op dit nieuws, want zij voelden zich beknot in hun vrijheid.

Minister van Economie Kris Peeters geeft toe dat de boekingsplatformen het voor de hoteluitbaters mogelijk maken hun zichtbaarheid en dus hun verkoop op te krikken. Vandaag zijn die platformen niet meer weg te denken van de markt en zijn de exploitanten ervan afhankelijk geworden. Minister Peeters: “Deze machtsverhouding heeft de platformoperatoren voor online reservaties in staat gesteld contractclausules op te leggen aan de exploitanten, zoals het verbod lagere prijzen te bieden op hun eigen website. Dit ontwerp heft dergelijke clausules op."

Volgens de minister is het ontwerp ook een goede zaak voor de consument, omdat die nog betere prijzen zal kunnen bekomen.