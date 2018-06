Ook in 2010 en 2013 was Oostende gaststad voor het Europees Kampioenschap bridge. Om het toerisme het hele jaar door te promoten zet de stad in op evenementen en congressen in het laagseizoen.

Zo'n 1.700 deelnemers spelen om de Europese titel, samen met hun entourage hebben zij een grote impact op de lokale economie. Het EK bridge loopt nog tot en met volgende week zaterdag. België hoort bij de beste acht landen van de wereld.